Robert De Niro schlüpft in die Rolle des US-Präsidenten im Netflix-Teaser Zero Day

Robert De Niro betritt die politische Arena in der mit Spannung erwarteten Netflix-Miniserie Zero Day. In der Serie, die am 20. Februar 2025 debütieren soll, spielt De Niro einen ehemaligen US-Präsidenten, der aus dem Ruhestand geholt wird, um die Quelle eines tödlichen Cyberangriffs zu untersuchen. Je tiefer er vordringt, desto mehr stößt er auf ein komplexes Netz aus Lügen und Verschwörungen, die die Grundfesten der Wahrheit selbst erschüttern.

Der Teaser stellt eine Welt am Rande des Zusammenbruchs vor, in der die Grenzen zwischen Realität und Verschwörung verschwimmen. Neben De Niro bietet die Serie eine starke Besetzung, darunter Jesse Plemons und Lizzy Caplan, was den Zuschauern ein starbesetztes Erlebnis verspricht. Mit Themen wie politischer Instabilität und Cyberkriegsführung greift Zero Day den aktuellen kulturellen Zeitgeist auf und spiegelt die wachsende Besorgnis über globale Sicherheit und Fehlinformationen wider.

Die von Eric Newman, Noah Oppenheim und Michael S. Schmidt kreierte Serie Zero Day entwickelt sich zu einem spannenden Drama mit hohem Einsatz, das die dunkleren Ecken der modernen Politik erkundet. Die Miniserie wird die Zuschauer in Atem halten, da sie hinterfragt, was in einer von Technologie und Intrigen getriebenen Welt real ist.

