Robert De Niro könnte kurz davor stehen, als Travis Bickle von Taxi Driver zurückzukehren

Robert De Niro bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, als Travis Bickle zurückzukehren, seine Figur aus Taxi Driver und eine seiner ikonischsten Rollen aller Zeiten. Es wird jedoch nicht für einen weiteren Film sein, der der Figur folgt.

Laut The Sun soll De Niro stattdessen für eine Uber-Kampagne angeheuert worden sein. De Niro hat in der Vergangenheit in Werbespots gearbeitet, insbesondere für Brot und Kia. Wir sind uns noch nicht sicher, wann die Anzeige oder Anzeigen veröffentlicht werden, aber wenn De Niro beteiligt ist, wirft Uber ihm wahrscheinlich viel Geld in den Weg.

Willst du, dass Travis Bickle zurückkehrt? Oder glaubst du, dass es Zeitverschwendung ist, dass er für eine Uber-Anzeige zurückkommt?