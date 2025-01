Robert De Niro feiert sein großartiges Fernsehdebüt in der Netflix-Serie Zero Day

HQ

Wir sehen, dass in letzter Zeit eine wachsende Zahl großer Hollywood-Stars den Sprung vom Film zum Fernsehen schafft, mit Harrison Ford in 1923 und Shrinking, Gary Oldman in Slow Horses und der nächste wird Robert De Niro sein. Nachdem er sich dank zeitloser Auftritte in vielen Oscar-Gewinnern als einer der größten Filmwelten aller Zeiten etabliert hat, um auf der großen Leinwand in Projekten wie dem kommenden The Alto Knights weiter erfolgreich zu sein, wird De Niro bald auch in dem Netflix-Thriller Zero Day zu sehen sein.

Dies ist eine Show, die einen US-Präsidenten begleitet, der sich mit einer Reihe von landesweiten Cyberangriffen auseinandersetzt, während er sich mit seinen eigenen Problemen auseinandersetzt. Es ist ein Verschwörungsthriller, und in Bezug auf die genaue Zusammenfassung fügt der Artikel von Netflix Tudum Folgendes hinzu:

"In der limitierten Serie spielt De Niro den angesehenen ehemaligen Präsidenten George Mullen, der als Leiter derZero Day Kommission damit beauftragt ist, die Täter eines verheerenden Cyberangriffs zu finden, der Chaos und Tausende von Todesopfern im ganzen Land verursacht hat. Desinformation ist weit verbreitet und die persönlichen Ambitionen der Machthaber in Technologie, Wall Street und Regierung prallen aufeinander. Mullens unerschütterliche Suche nach der Wahrheit zwingt ihn, sich seinen eigenen dunklen Geheimnissen zu stellen und dabei alles zu riskieren, was ihm lieb und teuer ist."

Zero Day besteht außerdem aus Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine und Angela Bassett in der Besetzung, und das Team hinter der Kamera besteht aus den Schöpfern Eric Newman und Noah Oppenheim, während Autor Michael S. Schimdt neben De Niro als ausführender Produzent fungiert.

Wann Zero Day auf Netflix erscheinen wird, wird die Serie am 20. Februar debütieren, und Sie können den Trailer unten sehen.