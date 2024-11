Robbie Williams kündigt Tour 2025 an, die den gleichen Namen wie das CGI-Affen-Dokudrama trägt

HQ

Vor einigen Monaten berichteten wir über eine der zweifellos seltsamsten musikalischen Biografien aller Zeiten. Das Dokudrama trägt den Namen Better Man und erkundet das Leben des ehemaligen Take That -Mitglieds und Solokünstlers Robbie Williams, nur dass es einen Schauspieler, der als Williams auftritt, stattdessen durch einen CGI-Affen ersetzt. Da dieser Film ab nächstem Monat in einigen Märkten ankommt, hat Williams nun auch eine vollständige Tournee für 2025 enthüllt, die den gleichen Namen wie sein Kinostreifen tragen wird.

Die Better Man Tour beginnt Ende Mai mit einer Show in Edinburgh, bevor es in den Süden nach London, in den Norden nach Manchester und dann über den Ärmelkanal geht, um Shows in Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, Italien, Litauen, Lettland, Schweden, Norwegen, Irland, der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und schließlich im September in Finnland zu veranstalten.

Die genauen Termine für jede der Shows könnt ihr im X-Beitrag unten sehen.

