Robbie Williams-Biopic Better Man steht vor der Oscar-Disqualifikation wegen Plagiatsvorwürfen

Die Academy hat Forbidden Road, einen Originalsong aus dem Robbie-Williams-Biopic Better Man, von der Oscar-Shortlist für den besten Originalsong disqualifiziert. Laut IndieWire wurde festgestellt, dass die akustische Ballade Material enthält, das Jim Croces I Got a Name ähnelt, was sie nach den strengen Regeln der Academy für Originalität disqualifiziert.

Diese Entscheidung, die Berichten zufolge vom Gouverneur der Akademiemusikabteilung, Charles Fox – dem Co-Autor des Croce-Klassikers – angeführt wurde, hat dazu geführt, dass es auf der Shortlist 14 statt 15 Anwärter gibt. Gegen das Urteil kann kein Rechtsmittel eingelegt werden, und die Wähler werden mit der reduzierten Liste für die Nominierungsabstimmung am 8. Januar fortfahren.

Better Man, in dem Williams auf einzigartige Weise als CGI-Schimpanse dargestellt wird, startet am Weihnachtstag in limitierter Auflage. Während der Soundtrack, einschließlich "Forbidden Road", am 27. Dezember in die Kinos kommt, haben die Oscar-Hoffnungen des Films einen deutlichen Schlag erlitten.

Was ist Ihre Meinung? Könnte Better Man diese Kontroverse überwinden, oder wird sie in Vergessenheit geraten?