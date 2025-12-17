Rob Reiners Sohn wird des Mordes an seinen Eltern angeklagt

HQ

Nick Reiner, der 32-jährige Sohn des renommierten Filmemachers Rob Reiner, wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades im Zusammenhang mit der Tötung seiner Eltern angeklagt, teilten die Behörden in Los Angeles am Dienstag mit.

Rob Reiner und seine Frau, die Fotografin Michele Singer Reiner, wurden am Sonntag tot mit tödlichen Stichwunden in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Die Polizei nahm Nick Reiner noch am selben Abend fest, und die Staatsanwaltschaft hat nun Sondervorwürfe wegen mehrerer Morde und des Einsatzes einer tödlichen Waffe hinzugefügt. Er wird ohne Kaution festgehalten.

Der Fall hat Hollywood erschüttert. Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman bezeichnete die Morde als "schockierend und tragisch" und versprach, Gerechtigkeit in einem von ihm als zutiefst schmerzhafen Fall familiärer Gewalt zu verfolgen.

Nick Reiner, der in der Vergangenheit öffentlich über Suchtprobleme und psychische Gesundheit gesprochen hat, wird nicht vor Gericht erscheinen, bevor er medizinisch freigegeben ist. Ehrungen für Rob und Michele Reiner sind eingegangen, unter anderem vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama, der ihr Leben voller Kreativität, Aktivismus und Zielstrebigkeit lobte.

Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman:

"Rob Reiner war einer der größten Filmemacher seiner Generation. Sein Mord und der Mord an seiner über 35 Jahre verheirateten Frau Michele Singer Reiner sind schockierend und tragisch. Wir schulden es ihrem Andenken, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht für die verlorenen Leben zu verfolgen. Die Strafverfolgung von Fällen mit familiärer Gewalt gehört zu den herausforderndsten und herzzerreißendsten, denen wir gegenüberstehen, wegen der intimen und oft brutalen Natur der Verbrechen."

