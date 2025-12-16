Rob Reiners Sohn im Zusammenhang mit der Ermordung seiner Eltern inhaftiert

HQ

Der Sohn des Hollywood-Filmemachers Rob Reiner wurde wegen des Mordes an seinen Eltern inhaftiert, nachdem das Paar tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Behörden erklärten, er werde ohne Kaution festgehalten

Nick Reiner, 32, wurde am Sonntagabend festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Die Behörden teilten mit, dass er ohne Kaution festgehalten wird, während die Mordermittler sich darauf vorbereiten, den Fall dem Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County vorzulegen, um zu klären, ob formelle Anklagen erhoben werden.

Rob Reiner, 78, und seine Frau Michele, 70, wurden am Sonntagnachmittag in ihrem Haus in Brentwood ermordet aufgefunden. Die Polizei erklärte, ihre Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei den Todesfällen um Morde handelte und dass ihr Sohn verantwortlich war.

Substanzmissbrauch und Obdachlosigkeitsphasen

Nick Reiner hat in der Vergangenheit öffentlich über langjährige Kämpfe mit Substanzmissbrauch und Obdachlosigkeit gesprochen. Lokale Medien berichteten, dass er am Abend vor ihrem Tod bei einer Feiertagsfeier mit seinen Eltern gestritten wurde, obwohl die Polizei diese Berichte nicht bestätigt hat.

Rob Reiner war eine herausragende Persönlichkeit im amerikanischen Film und Fernsehen. Nach den Nachrichten strömten Ehrungen herein, während die Ermittler weiterhin die Ereignisse zu den Morden zusammensetzten. Mehr dazu findest du: Das Beste von Rob Reiner.