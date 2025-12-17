Rob Reiners Sohn erscheint vor Gericht wegen Mordes an seinen Eltern

HQ

Nick Reiner, der 32-jährige Sohn des renommierten Filmemachers Rob Reiner, trat am Mittwoch erstmals vor Gericht ein, nachdem er wegen Mordes an seinen Eltern, Rob Reiner und Michele Singer Reiner, angeklagt wurde.

Die Anklageerhebung wurde auf Wunsch der Verteidigung um drei Wochen verschoben, und Nick Reiner legte kein Geständnis ab. In einer blauen Schutzweste sprach er nur kurz vor Gericht und erklärte sich bereit, auf sein Recht auf eine schnelle Anklage zu verzichten. Er soll am 7. Januar wieder vor dem Superior Court des Los Angeles County erscheinen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Nick Reiner seine Eltern am frühen Sonntag in ihrem Haus in Brentwood tödlich erstochen habe, bevor er vom Tatort floh. Die Leichen des Paares wurden noch am selben Tag entdeckt. Er wurde an diesem Abend in der Nähe der Innenstadt von Los Angeles ohne Zwischenfälle festgenommen und befindet sich weiterhin ohne Kaution in Gewahrsam.

Lebenslange Haft ohne Bewährung oder Todesstrafe

Sollte Reiner wegen zweifachen Mordes ersten Grades verurteilt werden, könnte er lebenslange Haft ohne Bewährung oder die Todesstrafe erwarten, obwohl die Staatsanwaltschaft noch nicht gesagt hat, ob sie die Todesstrafe fordern wird.

In einer gemeinsamen Erklärung beschrieben seine Geschwister Jake und Romy Reiner den Verlust als "schrecklich und verheerend" und nannten ihre Eltern nicht nur ihre Mutter und ihren Vater, sondern auch "unsere besten Freunde".

Die Behörden haben nur wenige Details zu einem Motiv veröffentlicht. Nick Reiner hat zuvor öffentlich über lange Suchtkämpfe gesprochen, Erfahrungen, die den Film Being Charlie aus dem Jahr 2015 inspirierten, den er gemeinsam mit seinem Vater schrieb.