Rob McElhenney wird seinen Namen in Rob Mac ändern

Der Schauspieler Rob McElhenney, bekannt für seine Rolle in It's Always Sunny in Philadelphia und auch für seine Miteigentümerschaft des Championship Clubs Wrexham AFC an der Seite von Ryan Reynolds, hat Pläne angekündigt, seinen Namen offiziell zu ändern.

Der Star soll von Rob McElhenney zu Rob Mac werden, anscheinend um es den Leuten leichter zu machen, seinen zweiten Namen auszusprechen. Die Namensänderung wurde offiziell in Form einer Einreichung bei der US-Regierung beantragt, was bedeutet, dass Sie in naher Zukunft den Schauspieler in den Credits und dergleichen als Rob Mac sehen werden.

Dies wurde von The Hollywood Reporter bestätigt, der auch berichtet, dass die Kinder des Schauspielers und seine Frau, IASIP-Co-Star Kaitlyn Olsen, "nicht wirklich glücklich darüber sind", da "sie diesen Nachnamen haben. Und ich auch, legal!"