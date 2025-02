Rob Liefeld fordert den Rücktritt von Kevin Feige, nachdem Captain America: Brave New World unterdurchschnittlich abschneidet

HQ

Der Deadpool-Co-Schöpfer kritisiert Kevin Feige in einem Beitrag in den sozialen Medien scharf. Vor allem im Hinblick auf Captain America: Brave New World, das trotz eines starken Auftaktwochenendes wie ein Stein an den Kinokassen gefallen ist, mit einem Rückgang der Ticketverkäufe von fast 70% nach einer Woche. Obwohl die weltweiten Einnahmen mit fast 300 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen gut waren, ist dies weit entfernt von den bisherigen Kassenerfolgen von Marvel, insbesondere wenn man das gemunkelte Produktionsbudget des Films von rund 180 Millionen US-Dollar bedenkt, das Marketing und die umfangreichen Nachdrehs, die Brave New World durchlaufen haben, noch nicht einmal einschließt.

Der Mitschöpfer von Deadpool hat sich zuvor auch kritisch über Marvel Studios geäußert, nachdem er sich (unter anderem) bei der Premiere von Deadpool & Wolverine übersehen und vernachlässigt gefühlt hatte. Und jetzt glaubt er, dass es höchste Zeit für Feige ist, "zurückzutreten", und verweist auf die jüngsten Rückschläge von Marvel, einschließlich leistungsschwacher Filme und gemischter Publikumsreaktionen, die seiner Meinung nach eindeutig auf die Notwendigkeit von frischem Blut und neuer Führung hinweisen.

Was denkst du? Ist Feige immer noch die richtige Person, um Marvel Studios zu führen?