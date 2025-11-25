Roald Dahls James-Bond-Filmdrehbuch ist jetzt ausgestellt

HQ

Man kennt ihn am besten als den Mann, der mehrere Kinderbücher wie Charlie and the Chocolate Factory, The Twits, Esio Trot und mehr geschrieben hat, aber er war auch Drehbuchautor für einen James Bond Film. Ja, Roald Dahl war nicht nur ein ausgezeichneter Kinderbuchautor, sondern schrieb auch das Drehbuch für You Only Live Twice, das 007-Epos mit Sean Connery in der Hauptrolle.

Dieses eher ungewöhnliche Paar wird in Form einer eigenen Ausstellung bei The Roald Dahl Museum and Story Centre in Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich, verewigt, wobei das Originalskript selbst sichtbar ist.

Wie in einem Blogbeitrag bestätigt, erhalten wir ein wenig Hintergrund zum Drehbuch, das ergänzt: "Dahl brauchte nur acht Wochen, um den ersten Entwurf des Drehbuchs für You Only Live Twice zu schreiben, aber das Drehbuch entwickelte sich weiter, selbst als die Kameras liefen. Am Set arbeitete er eng mit Regisseur Lewis Gilbert zusammen, den Dahl als "den einzigen großartigen, liebenswerten Regisseur, mit dem ich je gearbeitet habe" bezeichnete.

Dahl war tatsächlich der perfekte Mann für den Job, einen Spionagefilm zu schreiben, denn während des Zweiten Weltkriegs diente er, wie der Bond-Schöpfer Ian Fleming, als Teil des britischen Geheimdienstes. Wir kennen dazu keine Einzelheiten, aber wahrscheinlich war er auch der perfekte Mann für die Aufgabe, ein Filmdrehbuch zu schreiben, das sich völlig vom Ausgangsroman unterschied.

Wie erklärt: "Dahl behielt den ostasiatischen Schauplatz sowie einige Namen und Schauplätze bei, aber der Rest der Handlung wich deutlich ab. Das Ergebnis war ein Film, der einzigartig von Dahls Fantasie durchdrungen war – abenteuerlustig, schelmisch und unverkennbar seine eigene."

Sie können das Museum bis zum 1. Februar besuchen, um das ausgestellte Drehbuch zu sehen.

