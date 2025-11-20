Roadside Research bestätigt zum Start am ersten Tag auf dem Xbox Game Pass

Roadside Research, das Spiel, in dem du und bis zu drei Freunde die Rolle von Außerirdischen schlüpfst, die Menschen an einer Tankstelle am Straßenrand studieren, hat gerade einen neuen Trailer auf der Xbox Partner Preview Showcase erhalten. Es wird im ersten Quartal 2026 zu uns kommen und am ersten Tag auf dem Xbox Game Pass starten.

Das Spiel ist ein Koop-Simulator, in dem du die Tankstelle betreibst, menschliche Kunden studierst und versuchst, deine Alien-Identität zu verbergen. Auch als Koop-Spiel kannst du sicher sein, dass du mit deinen Aliens-Kollegen allerlei Streiche anstellst.

Roadside Research hat derzeit eine Demo verfügbar, und wenn sie erscheint, wird sie zuerst im Early Access erscheinen. Schau dir den Trailer unten an, um einen Vorgeschmack auf das Angebot zu bekommen.