Roadmap von Fallout 76 listet viele Events und neue Nuclear-Winter-Karte auf

Auf der vergangenen E3 hatte Bethesda einige wichtige Neuigkeiten in Bezug auf Fallout 76. Ihre Pressekonferenz demonstrierte den Battle-Royale-Modus Nuclear Winter und enthüllte NPCs als große Überraschung für Bewohner von Appalachia. Auf der diesjährigen Quakecon gab es weitere Informationen für Ödländer, beispielsweise wurde eine neue Karte für den Modus Nuclear Winter gezeigt. Grundlage dieser Map ist das Spieläquivalent der US-Stadt Morgantown, nur dass die Bereiche deutlich vertikaler ausfallen sollen und sich städtische Räume mit offenen Gebieten, Wäldern und Grünflächen abwechseln werden. Der Inhalt wird mit vielen weiteren Änderungen im September erwartet.

Wer eher auf kooperative Aktionen steht darf sich ab dem 20. August in die neuen Vault-Raids für vier Spieler stürzen. Falls ihr die Herausforderungen von Vault 94 meistert, erhaltet ihr leckere Belohnungen, massig Beute und ihr werdet endlich erfahren was es bedeutet, wenn "die Ideale der Gesellschaft Wirklichkeit werden".

In derselben Roadmap erfahren wir von weiteren In-Game-Aktivitäten und wöchentlichen Herausforderungen im August, während im September das große Update mit der Battle-Royale-Karte und einer Reihe an Quality-of-Life-Verbesserungen ansteht. Konkret genannt wurde zum Beispiel, dass Events-Quests Beute in Abhängigkeit eurer Beteiligung abwerfen sollen - wer tatenlos daneben steht, geht also bald leer aus.

Bethesda sprach zudem über weitere Neuigkeiten zum Wastelanders-Update, denn die Gespräche mit den NPCs sollen sich in Zukunft eher an Fallout 3 orientieren (nicht mehr Fallout 4). Spieler hatten sich beschwert, dass die Antwortoptionen zu vage formuliert sind, daraufhin hat das Studio eingelenkt. Diese Updates liegen aber noch in ferner Zukunft, der Entwickler nannte den November als grobe Orientierung. Private Server sprach Bethesda ebenfalls an und scheint an dieser Front Fortschritte erreicht zu haben. Sie meinen nämlich, dass die eher kämen, als viele Spieler vielleicht denken. Vielleicht erfahren wir auf der Gamescom mehr.

Quelle: Kotaku.