Roadmap skizziert Shadowkeep-Inhalte für Destiny 2 ab Oktober

Der 1. Oktober wird ein großer Tag für Destiny 2 sein. Die PC-Community wird an diesem Tag auf Steam umgesiedelt, das Basisspiel wird gratis spielbar sein und die Shadowkeep-Erweiterung leitet neue Inhalte für investierte Hüter Game ein. Nun hat Bungie eine Roadmap für die Zeit nach der großen Umstellung veröffentlicht, in der sie geplante Updates für Shadowkeep, die Season of the Undying und das Basisspiel skizzieren:

Shadowkeep führt die sogenannten Nightmare Hunts, eine exotische Quest und den neuen Raid ein. In der kommenden Saison gibt es ebenfalls eine exotische Quest, außerdem werden die Vex-Offensiven eine große Rollen spielen, die erst Mitte November ihr Ende finden sollen. Wer sich Shadowkeep (und die im Kaufpreis enthaltene Season of the Undying) nicht holt, darf sich immerhin noch auf einen neuen PvP-Modus (Momentum Control) und die saisonalen Events freuen - Eisenbanner und das Halloween-Festival.

Sobald Shadowkeep am 1. Oktober erscheint, wird der neue Schauplatz auf dem Mond verfügbar, was zwei zusätzliche Strikes und eine Karte für den PvP-Modus bereitstellt. Welche weiteren Überraschungen euch erwarten, lest ihr am besten in diesem Beitrag nach.

You watching Werben