Roadhouse Remake bekommt erstes Filmplakat

Wir müssen ehrlich sein und sagen, dass wir uns nicht sicher sind, warum der Patrick Swayze-Kultklassiker Roadhouse ein Remake braucht, aber er kommt und feiert am 21. März auf Prime Video Premiere. Jetzt haben wir das erste Poster aus diesem Film bekommen, das Jake Gyllenhaal als Protagonisten Elwood Dalton zeigt, einen ehemaligen UFC-Mittelgewichtskämpfer, der in einem zwielichtigen Roadhouse in den Florida Keys arbeitet.

Der erste Roadhouse wurde 1989 veröffentlicht und ist ein brutaler Actionfilm mit mehreren Szenen, von denen wir uns vorstellen können, dass es heute schwierig sein wird, sie nachzubauen, ohne sie stark zu verändern. Zumindest wird es immer noch von Joel Silver produziert, der auch das Original produziert hat. Weitere bestätigte Schauspieler neben Gyllenhaal sind Jessica Williams, Billy Magnussen und Daniela Melchior.