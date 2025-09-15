Road Kings ist "100% Prozent" das ultimative Trucking-Erlebnis

HQ

Der Bereich der Lkw-Simulation wurde in jüngster Zeit von der Truck Simulator -Reihe (sowohl American als auch Euro ) dominiert. Im Jahr 2026 wird jedoch ein neuer Akteur die Szene betreten, denn Saber Interactive wird Road Kings servieren, ein Projekt, bei dem es darum geht, Fracht durch den tiefen Süden der USA zu transportieren, eine Region, die von turbulenten Wetterbedingungen geplagt wird.

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, das Spiel während unserer Zeit auf der Gamescom zu testen, und ihr könnt unsere Gedanken zu Road Kings hier lesen, aber wir hatten auch die Gelegenheit, mit dem Creative Director von Saber Interactive Porto, Peter Mack, zu sprechen, um ein wenig mehr über Road Kings zu erfahren.

Im Interview fragten wir Mack, ob es das Ziel war, Road Kings zum ultimativen Trucking-Erlebnis zu machen, was er uns erzählte.

"Hundertprozentig. Das Wichtigste für uns ist, dass es um etwas geht. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die auf der ganzen Welt im Lkw-Verkehr tätig sind. Es ist also eine Branche, die viele Veränderungen erlebt hat, was die Technologie und das Wetter und all die Dinge betrifft, mit denen die Menschen bei dieser Arbeit konfrontiert sind. Neben den fantastischen Fahrzeugen und all den wunderbaren Dingen haben wir also eine Menge Jungs, die viel Arbeit in die Schaffung menschlicher Gründe stecken, damit ihr da draußen seid. Warum tun sie das? Was tun sie? Worauf sind sie aus? Wir werden sehen, ob wir es geschafft haben oder nicht, aber wir haben es wirklich versucht."

Unnötig zu erwähnen, dass es bei Road Kings um mehr geht als nur darum, zu und von Orten in einer größeren Welt zu gelangen, und das ist etwas, von dem Saber hofft, dass es sich in seinen vielen simulierten Systemen widerspiegelt.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um mehr darüber zu erfahren, wie sich die Fahrzeugbeherrschung von Saber in die Entwicklung von Road Kings eingeschlichen hat.