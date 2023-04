HQ

Vor ein paar Jahren brachte Digixart sein erzählerisches Abenteuerspiel Road 96 auf den Markt, und ich habe dieses Spiel rezensiert und es absolut geliebt. Die Entscheidungen, die man treffen musste, fühlten sich gewichtig und echt an, die Geschichte war fesselnd und emotional widersprüchlich, die Charakterentwicklung war exzellent und es war einfach durch und durch eine lustige Erfahrung. Springen Sie zu heute und Digixart möchte diese Serie mit einem Prequel-Teil erweitern, der sich um zwei Charaktere dreht (einer davon ist ein sehr wichtiger aus Road 96) und der die Szene und Handlung für das Originalspiel festlegt, während es immer noch eine Reihe bekannter Gameplay-Elemente enthält, die Road 96 Veteranen unterhalten. Aber da dieses Prequel auch sehr unterschiedlich ist, übertrifft es sich in gleichem Maße wie das Hauptspiel? Dem stimme ich weniger zu.

Denn die Brillanz von Road 96 kam in seiner zufälligen Natur. Man wusste nie wirklich, was das nächste Level bieten würde oder mit wem man in Kontakt kommen würde. Du könntest ein angenehmes Gespräch mit John in seinem Truck führen oder im Beiwagen eines kriminellen Motorrads fahren. Dieses Mysterium war es, was die Geschichte so fesselnd machte, und die Tatsache, dass diese Methode auch die Erzählung und die Charakterentwicklung so kompliziert und fein miteinander verwebte, dass man zusammensetzen musste, wer die Charaktere waren und wie sie alle miteinander verbunden sind, machte es zu einem wirklich besonderen und einzigartigen Spiel. Road 96: Mile 0 liefert an dieser Front aus mehreren Gründen nicht.

Da es sich um ein Prequel handelt, ist das Geheimnis der Geschichte nicht wirklich von der ersten Minute an da, da man irgendwie weiß, was kommt und was zu erwarten ist. Zweitens sind die Entscheidungen weniger vielfältig, da es in der Erzählung nicht darum geht, alles zu tun, um einer autoritären Nation zu entkommen, sondern darum, Ihre Überzeugungen an die Zivilisation, in der Sie aufgewachsen sind, in Frage zu stellen. Es ist immer noch heftig und emotional widersprüchlich an so ziemlich jeder Ecke, und Digixart zieht hier immer noch keine Schläge, aber der Charme und das Geheimnis, das Road 96 so besonders gemacht hat, fehlt eindeutig.

Und ich denke, das liegt zum Teil daran, dass Mile 0 aus der Perspektive zweier unterschiedlicher Protagonisten spielt. Auf der einen Seite gibt es Zoe (das junge Mädchen, das Sie in Road 96 mehrmals treffen), die Tochter eines führenden Regierungsbeamten, die vor der Aufgabe steht, ihre eigene Existenz in einer eindeutig polarisierten Nation zu akzeptieren oder zu hinterfragen. Auf der anderen Seite gibt es Kaito, ein Individuum aus armen Verhältnissen, das mit seinen Eltern zusammenarbeitet, um alles zu tun, um der Nation Petria in der Hoffnung auf ein besseres Leben zu entkommen. Die beiden Charaktere befinden sich auf völlig unterschiedlichen Flugbahnen und obwohl ich verstehen kann, dass Digixart versucht, ihre beiden gegensätzlichen Lebensgrundlagen zu nutzen, um die Probleme zu vermitteln, mit denen Petria konfrontiert ist, nimmt der häufige Perspektivenwechsel der Erzählung und ihrer Botschaft den Stachel, da man sich nie wirklich mit einem der beiden Protagonisten verbindet.

Bei all den häufigen Wechseln im Hinterkopf liefert Mile 0 auch nicht das gleiche Niveau der Charakterentwicklung wie Road 96, da sich die Nebendarsteller nicht einmal ansatzweise so wichtig und in die Geschichte eingebunden fühlen wie die der Darsteller aus dem Hauptspiel. In der Tat fühlt es sich so an, als ob Digixart entschieden hat, dass Mile 0's sich auf ungewöhnliche Gameplay-Elemente statt auf die Erzählung konzentrieren muss, und obwohl es einige skurrile Mechaniken gibt, die unterhalten, zeichnet sich Road 96 in erster Linie durch seine fesselnde Geschichte aus.

Aber was das betrifft, worauf ich mich in Bezug auf die skurrilen Gameplay-Systeme beziehe, bietet Mile 0 eine Menge Quick-Time-Events und Rhythmus-Action-Sequenzen, wobei diese beiden oft Hand in Hand gehen. Das Rhythmus-Gameplay ist unterhaltsam und verleiht der Road 96-Formel einen neuen, herausfordernden Dreh, aber es ist auch eher rudimentär und wirkt eher wie eine Nischenergänzung als eine echte Gameplay-Entwicklung. Was die Quick-Time-Events betrifft, liebe sie oder hasse sie, sie sind in Scharen hier und arbeiten daran, dich in den intensivsten Story-Momenten auf Trab zu halten. Hinzu kommt eine Reihe von noch mehr Nischensystemen, die aus heiterem Himmel auftauchen und dem Gameplay weitere Würze verleihen, sei es ein Kampfstil, kleine, grundlegende Umgebungsrätsel oder sogar kreative Malsysteme. Sie sind überraschend und lustig, aber auch sehr flüchtig.

Und im Geiste eines Road 96-Prequels gibt es die Entscheidungen, die weniger einen Unterton von Leben oder Tod haben und sich mehr um die Art von Menschen drehen, die man sich von Zoe und Kaito wünscht. Sollten Sie zum Beispiel das Propagandaplakat abreißen oder stattdessen reparieren? Soll man den Polizisten wegen seines barbarischen Verhaltens zur Rechenschaft ziehen oder es schleifen lassen? Sollen Sie den Flyer aufheben, in dem Sie aufgefordert werden, für den herausfordernden Präsidentschaftskandidaten zu stimmen, oder einfach daran vorbeigehen? Jeder wird sich letztendlich auf Ihre Persönlichkeit auswirken (was auf einem Balken oben links im HUD angezeigt wird), wobei Zoe zwischen der Akzeptanz der Indoktrination der Gesellschaft oder der Flucht in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft kämpft und Kaito damit kämpft, entweder revolutionär zu werden und sich einer "Terrorgruppe" anzuschließen oder stattdessen zurückhaltender und ruhiger zu sein.

In einem ähnlichen Gedanken kommt auch der Animationsstil, der ziemlich einzigartig und ungewöhnlich realisiert ist, aber auch ebenso klobig. Die Charaktere sind eigenartig im Design und das ist eine Stärke, aber die Art und Weise, wie sich ihre Lippen nicht mit den Dialogen synchronisieren und wie ihre Animation nicht mit ihrer Bewegung übereinstimmt und so weiter, sorgt für einen ziemlich widersprüchlichen Eindruck, bei dem man einerseits den Kunststil von Digixart schätzen kann, sich aber andererseits ein wenig davon abgeschreckt fühlt.

Im Allgemeinen fasst dies meine gesamte Zeit mit Road 96: Mile 0 zusammen. Ich liebe immer noch die Welt und die Charaktere, die Digixart erschaffen und weiterentwickelt und erforscht hat, und es gibt viele überzeugende Möglichkeiten, wie das Studio es schafft, die Geschichte mit eigenartigen und Nischen-Gameplay-Systemen zum Leben zu erwecken. Aber gleichzeitig kann ich nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass dieses Prequel etwas vom Charme der Serie verloren hat, indem es manchmal so drastisch abweicht, und aus diesem Grund habe ich nicht das Gefühl, dass Mile 0 seinem Vorgänger gerecht wird. Wenn Sie Road 96 gespielt und genossen haben, gibt es hier immer noch eine Menge, auf die Sie sich freuen können, aber ist es eine Weiterentwicklung des fantastischen Titels 2021? Das glaube ich nicht.