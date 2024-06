Road 96-Entwickler enthüllen neuen asynchronen Multiplayer-Titel

Wir sind dank der Road 96-Serie, für die sie bekannt geworden sind, ziemlich große Fans des Indie-Entwicklers DigixArt geworden. Da Road 96: Mile 0 kürzlich gestartet wurde, fragen Sie sich vielleicht, was die Zukunft für das Team bereithält? Wenn ja, wurde das gerade beim Day of the Devs Showcase enthüllt.

Bekannt als Tides of Tomorrow, ist dies ein ganz anderes Spiel als das, was wir von DigixArt gewohnt sind, auch wenn ein paar vertraute Elemente eingebaut sind. Dieses Spiel wird als asynchrones narratives Multiplayer-Abenteuerspiel bezeichnet, was effektiv bedeutet, dass es sich um ein Abenteuerspiel handelt, das von den Entscheidungen beeinflusst wird, die ein anderer Spieler oder ein Streamer in seinem eigenen Spiel trifft.

Uns wird gesagt, dass Tides of Tomorrow in der Welt von Elynd spielt, einem Planeten, der von einer großen Flut verwüstet wurde, so dass die Zivilisten überleben müssen, während sie eine Plastifizierungskrankheit überwinden, die langsam alle Lebewesen tötet. Die Idee der Geschichte ist es, ein Heilmittel für diese Krankheit zu finden, indem du schwebende Plattformen erkundest und mit der Community sprichst, aber du wirst all dies tun, da andere Spieler dies auch tun, was dich dazu zwingt, dich spontan an das anzupassen, was wie eine verrückte Entscheidung eines Fremden erscheinen könnte.

Dies scheint zweifellos ein ziemlich seltsames Setup zu sein, aber Sie können im Enthüllungstrailer unten und in den zusätzlichen Bildern einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie dies in der Praxis funktionieren wird.