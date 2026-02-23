"Palate cleanser" ist ein Begriff, der in Videospielen tatsächlich äußerst nützlich ist. Es ist nicht nur zwischen verschiedenen Geschmackserlebnissen, dass ein leichteres, süßeres und reibungsfreies Gericht durch die Luke rutschen muss – selbst bei schwereren Spielerlebnissen ist ein "mentaler Gaumenreiniger" nötig. Ein Gaumenreiniger, aber für die Seele. Roach Post ist genau diese Art von Ablenkung. Ein zugängliches, süßes und völlig undramatisches Spiel.

Hast du jemals Patchwork gespielt? Ein Brettspiel, bei dem man polyominoförmige Stücke auslegt, um eine Patchwork-Decke zusammenzunähen. Ein unglaubliches Spiel, ein wahrer Klassiker und höchstwahrscheinlich eine Inspirationsquelle für die Entwickler Karp Games, die hinter Roach Post stehen. Auch wenn hier kein Flickenteppich genäht werden kann, spricht das Vorhandensein der unterschiedlich geformten "Tetris"-Teile – die in diesem Spiel aus Stempeln bestehen – für sich.

Verschiedene Kunden haben unterschiedlich große Pakete mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

In Roach Post, einem Puzzle-Roguelike, ist dein Ziel, ein altes Postamt aufzufrischen – mit Hilfe einer ganzen Menge Kakerlaken. Ja, das klingt für mich auch kontraproduktiv, aber die Kakerlaken haben unterschiedliche Fähigkeiten, die es dir ermöglichen, deine Ziele sowohl leichter als auch schneller zu erreichen. Diese Fähigkeiten reichen von mehr "Mischen" für den Stempelhaufen bis hin zu deutlich höheren Punktzahlen bestimmter Farben. Nichts Neues unter der Sonne, natürlich – eine Komponente, die wir in mehr oder weniger allen Roguelike-Spielen sehen – außer dass sie selten von Kakerlaken vertreten werden.

Die verschiedenen Farben haben Synergien miteinander, aber auch direkte Konflikte. Manche Farben harmonieren überhaupt nicht gut, daher musst du deine zukünftigen Stempelplatzierungen sorgfältig planen, um zu vermeiden, dass du dich mehr oder weniger in den Fuß schießen musst. Man hat außerdem eine begrenzte Anzahl an Zügen, und die größeren Stempel verbrauchen diese viel schneller. Größer ist also nicht immer besser – auch wenn sie deutlich höhere Punkte als ein kleinerer Stempel geben.

Die verschiedenen Symbole auf den Packs verändern Synergien, erhöhen oder verringern die Punkte, und einige sind reine Hindernisse beim Platzieren deines Stempels.

"Cosy Gaming" ist ein Genre, das sich durch eine ruhige, gemütliche und entspannende Atmosphäre auszeichnet. Diese Eigenschaften können sicherlich auf Roach Post angewendet werden. Es ist niedlich, sehr friedlich und hat einen cartoonhaften Stil, der sowohl fröhlich als auch angenehm ist. Es ist einfach, wie es ist – nichts Fortgeschrittenes und nichts, was dir vor Staunen den Kiefer herunterklappen lässt. Aber als mentaler Gaumen-Reiniger? Es passt perfekt.

Roach Post macht Spaß. Es hat eine süchtig machende Schleife, die nur dadurch begrenzt wird, dass sich das Spiel nach ein paar Stunden Spielzeit etwas repetitiv anfühlt. Die verschiedenen Kakerlaken helfen definitiv dabei, das Erlebnis abzuwechslen – aber nie auf revolutionäre Weise. Wie in Patchwork ist es sehr befriedigend, polyominoförmige Teile ansprechend zu platzieren, und das ganze Konzept ist wirklich "gemütliches Spielen" in seiner reinsten Form.

Möchten Sie also etwas Kleines, in das Sie sich zwischen ernsteren und intensiveren Spielerlebnissen vertiefen können? Schau dir Roach Post an – du wirst höchstwahrscheinlich nicht enttäuscht sein.