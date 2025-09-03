RML Group hat den Super-Porsche GTH vorgestellt

HQ

Prototyp P39 hieß dieses Auto, als es im vergangenen Herbst vorgestellt wurde, und jetzt, genau wie damals, wo es endlich in fertiger Serienform erschienen ist, ist es ein gründlich modifizierter Porsche 911 Turbo-S.

Der Sportschlitten aus Stuttgart hat in diesem Fall eine neue Federung mit neuen Dämpfern und schlechteren Bremsen erhalten, die gesamte Karosserie besteht aus Prepeg-Kohlefaser und der Motor wurde von 600 PS auf 925 PS und 1000 Nm Drehmoment hochgekurbelt. Der Preis dann? Mit 495.000 Pfund kann man rechnen, und darin ist das Spenderfahrzeug nicht enthalten, das 250.000 Pfund mehr kostet. RML gibt bekannt, dass sie das erste Serienmodell in der Farbe "Storm Purple" gebaut haben und danach nun 39 weitere bauen werden. Dann ist das Projekt abgeschlossen.