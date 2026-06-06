Riyo Games zollt ikonischen rundenbasierten RPGs Tribut im auffällig animierten Threads of Time

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Fans rundenbasierter RPGs wurden in letzter Zeit behandelt, mit allen möglichen Projekten, die die Welt im Sturm eroberten. Entwickler Riyo Games will sich ein Stück von diesem Kuchen sichern, denn der Indie-Entwickler erschien bei Day of the Devs, um einen weiteren Blick auf sein kommendes rundenbasiertes RPG namens Threads of Time zu zeigen.

Dies ist ein Zeitreise-Abenteuer, das die Spieler durch verschiedene Epochen führt – von den Dinosauriern bis in die ferne Zukunft – nur um die Fäden zu entdecken, die diese Zeitalter miteinander verbinden. Das Ziel ist es, den Fäden zu folgen, um die Wahrheit hinter einem finsteren Plan zu entdecken, der darauf abzielt, das Geflecht der Zeit zu entwirren.

Um diese enorme Herausforderung zu meistern, bringt Threads of Time eine Vielzahl charismatischer Charaktere aus verschiedenen Zeiten zusammen und zeigt, wie sie die Zeitlinie in spannenden, rundenbasierten Aktionen gegen Feinde verteidigen. Das alles geschieht, während das Gameplay in eindrucksvollen, handgefertigten Kunstwerken präsentiert wird, die eine Vielzahl von Stilen vereint – von Pixel-Art bis hin zu 2D-Cartoon-/Anime-ähnlichen Ästhetiken.

Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum für Threads of Time noch nicht, aber wir wissen, dass das Spiel später für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Sehen Sie sich unten einen Trailer zum Spiel sowie einige Bilder an.