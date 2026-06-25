Rivian stellt bereits seine älteren R1-Modelle ab

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Rivian hat gerade den R2 auf den Markt gebracht, ein Nachfolgemodell seines Debütautos, des R1. Auch wenn es Gründe geben könnte, den R1 und seine verschiedenen unterschiedlichen Versionen im Rotationsmodus zu behalten, wissen wir jetzt, dass sie komplett aus dem Programm entfernt werden.

Zuerst kommen die günstigsten Versionen des R1, der R1T und der R1S, oder genauer gesagt die günstigste Version der alten Generation von Autos, was bedeutet, dass der tatsächliche Einstiegspreis jetzt um Tausende von Dollar höher liegt.

Die eingestellten Modelle verwendeten Rivians kleinsten Akku und einen Doppelmotor-Antriebsstrang, was einen günstigeren Einstieg in das Markensortiment bot. Obwohl sie nicht die langlebigsten oder schnellsten verfügbaren Versionen waren, halfen sie Rivian, Käufer anzuziehen, die die abenteuerorientierten Fahrzeuge des Unternehmens wollten, ohne auf höherwertige Ausstattungen zu setzen.

Mit dem Wegfall des Dual Standard sind die günstigsten R1T- und R1S-Modelle nun mit größeren Batteriepacks und höheren Spezifikationen ausgestattet, was zu mehr Reichweite und Leistung sowie deutlich höheren Preisen führt.

Die Entscheidung spiegelt wahrscheinlich Rivians wachsenden Fokus auf Profitabilität wider. Wie viele Elektrofahrzeughersteller sucht das Unternehmen nach Möglichkeiten, die Margen zu verbessern, und günstigere Varianten erzielen oft weniger Gewinn als besser ausgestattete Modelle. Rivian berichtete kürzlich von verbesserten finanziellen Ergebnissen und betonte wiederholt die Bedeutung des nachhaltigen Geschäftsaufbaus vor der Einführung seines erschwinglicheren R2-SUVs.