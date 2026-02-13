Rivian plant, allein in diesem Jahr 25.000 R2-Modelle auszuliefern

HQ

Rivian feierte großen Erfolg mit seinem ersten, robusten und luxuriösen EV-Geländewagen, dem R1, und während sie versuchen, über die USA hinaus in europäische Märkte zu expandieren, führen sie auch den günstigeren Crossover R2 ein.

Und es scheint, als würden sie es sehr ernst meinen, dass dies ein echtes "Massenmarktmodell" ist. Der Autohersteller teilte seinen Investoren (über InsideEVs) mit, dass er plant, 2026 62.000 bis 67.000 Fahrzeuge im gesamten Portfolio auszuliefern, wobei rund 25.000 die neuen R2-Modelle sind.

Die Produktion beginnt im zweiten Quartal, aber Rivian hat angekündigt, dass die meisten Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden werden. Das Auto wird voraussichtlich etwa 45.000 Dollar kosten, was dazu beitragen sollte, die ohnehin schon solide Finanzlage des Unternehmens zu stärken, da sie für das vierte Quartal 2025 mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden Dollar bessere als erwartete Ergebnisse erzielten.

Wir erwarten außerdem, Rivian dieses Jahr oder 2027 in Europa zu sehen.