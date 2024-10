Rivian markiert die gruseligste Jahreszeit mit einer Sammlung von Halloween-Autokostümen

HQ

Um die gruseligste Jahreszeit zu feiern, hat der Elektroautohersteller Rivian ein Halloween-Update für seine Autos angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Softwarepaket, das es speziell dem R1T und dem R1S ermöglicht, eine Ästhetik zu haben, die an einige Klassiker der 80er Jahre erinnert, sei es K.I.T.T. von Knight Rider oder die DeLorean-Zeitmaschine von Back to the Future. Es gibt auch eine Spukhaus-Edition, die das Auto grün und lila zu leuchten scheint.

Das Update ist derzeit verfügbar und wird bis zum 4. November zugänglich bleiben, was in einem Social-Media-Video mit David Hasselhoff in der Hauptrolle bestätigt wurde, der die Knight Rider -ähnliche Version eines Rivian ausprobierte.

Würden Sie Ihrem Rivian für diese gruselige Jahreszeit ein Halloween-Update verpassen?

