Riversimple baut einen wasserstoff-elektrischen Supersportwagen

HQ

Supersportwagen sind in der Regel recht schwere Fahrzeuge, da sie viele Maschinen und Teile transportieren müssen, um Spitzenleistungen zu erbringen. Die talentierten Leute von Riversimple versuchen jedoch, mit Hilfe von Leuten von Coventry University dieses Drehbuch umzudrehen, da sie jetzt Pläne für einen wasserstoffelektrischen Supersportwagen angekündigt haben, der rund 620 kg wiegen wird.

In der Tat wird dies im Allgemeinen ein kleiner Meilenstein sein, da es nur eine Handvoll emissionsfreier Autos gibt, die eine Reichweite von mehr als 400 Meilen versprechen und weniger als 2.000 kg wiegen, und dieses kommende Modell von Riversimple zielt darauf ab, genau dies zu bieten, aber mit einem Drittel des Gewichts.

Laut der Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass dieses Auto in der Lage sein wird, 0-60 Meilen pro Stunde in 3,5 Sekunden, 0-100 Meilen pro Stunde in 6,4 Sekunden zu erreichen, eine Reichweite von 410 Meilen zu haben, eine Brennstoffzelle mit einer Deckelung von 29 kW/39 PS und ein Gewicht von 1.000 kg weniger als ein Lotus Evija zu haben.

Es gibt noch keinen offiziellen Namen für das Auto, aber der Gründer und Chefingenieur von Riversimple, Hugo Spowers, hat erklärt: "Dieses Auto ist ein Gegenmittel gegen Exzess und Kraft um ihrer selbst willen und bietet die Möglichkeit, Sportwagen für das 21. Jahrhundert neu zu definieren. Wir möchten, dass der Look eine elegante und raffinierte Schlichtheit verkörpert, die aber zweifellos modern ist - wie es sich für ein hochmodernes Fahrzeug mit radikal anderer Technik gehört.

Werbung:

"Diese Supersportwagen werden immensen Spaß machen und außergewöhnliche Fahrdynamik, Reichweite, Betankungszeit, geringes Gewicht und, mit der Hilfe der Studenten der Universität Coventry, Stil demonstrieren."

Wann das Auto der Welt vorgestellt wird, ist unklar.

Riversimple

Werbung: