River City Girls Zero boxt sich kommende Woche auf Nintendo Switch durch

Noch ehe Wayforward die Geschichte von Misako und Kyoko im Sommer mit River City Girls 2 fortführt, wird der Publisher Arc System Works' das SNES-Spiel River City Girls Zero lokalisieren. Der 16-Bit-Titel erschien 1994 auf dem Super-Famicom und er wurde bislang nicht außerhalb Japans verkauft.

Die Entwickler möchten das Beat 'em Up für die aktuelle Hardware neu auflegen und Fans der beiden schlagfertigen Mädchen zusätzliche Story-Sequenzen servieren, die auf die beiden Folgespiele hinleiten. Das Gameplay ähnelt dem klassischen Streets of Rage und es gibt ein paar neue Songs. Ab dem 14. Februar ist die Nintendo-Switch-Version erhältlich, weitere Konsolenports und die PC-Ausgabe sollen in den kommenden Wochen nachgereicht werden.

