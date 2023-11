Risk of Rain 2 könnte eine neue Erweiterung erhalten

HQ

Risk of Rain 2 scheint eine neue Erweiterung zu bekommen. Zumindest, wenn man einer neuen und mysteriösen Steam-Seite Glauben schenken darf.

Im Steam-Store-Eintrag wird nur sehr wenig über die mögliche Erweiterung verraten, aber es gibt ein paar Screenshots und einige verschlüsselte Nachrichten im Produktbeschreibungssegment. Es ist wahrscheinlich, dass wir mit der Zeit mehr darüber hören werden, was auch immer das ist.

Im Moment liegt der Fokus auf Risk of Rain Returns, dem Remaster des Originalspiels, das heute, am 8. November, erscheint. Während die Fans auf dem Hype um diese Veröffentlichung reiten, können wir vielleicht einen weiteren Tropfen an Inhalten für die Risk of Rain-IP in dieser neuen Erweiterung oder diesem DLC sehen.