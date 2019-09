Risk of Rain 2 ist jetzt für PS4, Xbox One und Switch verfügbar

Risk of Rain 2 wurde Ende letzter Woche ebenfalls überraschend veröffentlicht und zwar auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das kooperative Roguelike hat es auf dem PC bereits geschafft, mehr als eine Million Spieler im Early Access von Steam zu begeistern. Die Fortsetzung des Indie-Hits erstrahlt mittlerweile in schicker 3D-Grafik und bietet Third-Person-Shooter-Gameplay. Die Konsolenversion von Risk of Rain 2 kostet 29,99 Euro, unten seht ihr den neuen Trailer.

