Risk of Rain 2 Erweiterung von Fans heftig kritisiert, da Gearbox das Spiel zu zerstören scheint

Seit Gearbox die Zügel bei Risk of Rain 2 übernommen hat, haben wir den Start einer Erweiterung erlebt, und man kann mit Sicherheit sagen, dass sie einen holprigen Start hat. Das erste Problem, das die Fans entdeckten, waren die unterschiedlichen Kosten. Abhängig von der Region, in der du dich befunden hast, könntest du am Ende den doppelten Preis einer vorherigen Risk of Rain 2 -Erweiterung zahlen, obwohl die Erweiterung "Sucher des Sturms" den gleichen Preis hat wie andere DLCs in den USA.

Dann kamen die Leistungsprobleme. Gearbox hatte gerade die Fans über die Preisänderungen auf dem Laufenden gehalten, als Entwickler GBX-Preston im Discord des Spiels (danke, PCGamer) auch ein Feuer in Bezug auf Frame-Drops zu entfachen hatte und alle folgenden Auswirkungen nicht beabsichtigt waren.

"Das Team ist sich des Problems bewusst und arbeitet aktiv daran", schrieb er und empfahl, mit 60 fps zu spielen, um zu versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Es scheint, dass die PC-Version des Spiels am schlechtesten dran ist, aber niemand scheint glücklich zu sein.