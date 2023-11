Risk of Rain 2: Erweiterung Seekers of the Storm enthüllt

HQ

Risk of Rain Returns ist zwar erst gestern gestartet, aber es scheint, dass Gearbox mit einer neu angekündigten Erweiterung für Risk of Rain 2 mit dem Titel Seekers of the Storm zuschlägt, während das Eisen heiß ist.

Gestern berichteten wir, dass eine neue Erweiterung für das Spiel dank eines Teasers auf der Steam-Store-Seite wahrscheinlich ist. Jetzt, mit einem neuen Trailer, haben wir die Bestätigung, dass tatsächlich eine neue Erweiterung auf dem Weg ist. Es wird neue Überlebende, neue Stages, Feinde und mehr geben.

Außerdem gibt es den Fans eine neue Geschichte, in die sie eintauchen können, die sich um den Antagonisten The False Son dreht. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er seine bösen Pläne verwirklichen kann. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die Erweiterung, aber sie soll für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Fans können dank der Abwärtskompatibilität auf Current-Gen-Konsolen spielen.