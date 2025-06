Risk of Rain 2 Entwickler danken Spielern für ihre Teilnahme an umstrittenen DLCs

HQ

Risk of Rain 2: Seekers of the Storm war bei der ersten Veröffentlichung nicht die beliebteste Erweiterung des Spiels. Als erster Versuch von Gearbox, auf Risk of Rain 2 aufzubauen, nachdem es letztes Jahr die Zügel in die Hand genommen hatte, stieß die Erweiterung sofort auf eine überwältigend negative Resonanz.

Performance-Probleme, höhere Preise und mehr waren Kritikpunkte an Seekers of the Storm. Allerdings scheint Risk of Rain 2 den Sturm überstanden zu haben, da die Entwickler daran arbeiten, den DLC konsequent zu verbessern. Jetzt hat es auf Steam eine sehr positive Bewertung erreicht, wobei die Gesamtbewertung auf Gemischt verschoben wurde.

In einem Community-Post bedankt sich Gearbox bei den Spielern, die eine Bewertung hinterlassen haben, da sich der DLC verbessert hat, und räumt ein, dass er das erste Mal vermasselt hat. Ein neuer Entwickler-Blog für den nächsten DLC - Alloyed Collective - wird im Laufe dieser Woche erscheinen, der uns weitere Informationen über die nächste Phase von Risk of Rain 2 geben wird.