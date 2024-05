Rise of the Ronin -Update führt die bisher schwierigste Mission im Spiel ein

HQ

Rise of the Ronin hat gerade Patch 1.05 veröffentlicht, ein Update, das neue Missionen, Setboni und vieles mehr für die Spieler mit sich bringt.

Wie in den Patchnotes von Team Ninja erklärt, bringt Rise of the Ronin Patch 1.05 eine Menge mit sich, aber nicht alles zieht die Aufmerksamkeit so sehr auf sich wie beispielsweise die Ergänzungen des Schwierigkeitsgrads Mitternacht, der mit der Mission "Ewige Nacht" gepaart ist, auch bekannt als die bisher schwierigste Mission.

Ihr könnt jetzt auch den Pfad des Chaos nutzen, einen Spieldurchgang, der euch verschiedene Feinde beschert und euch auf Trab hält. Mit diesem Update werden auch einige nette Dinge zur Verbesserung der Lebensqualität eingeführt, wie z. B. die Möglichkeit, während der Verteidigung die Kampfhaltung zu wechseln, und die Abschwächung des Bajonettkugelschadens einiger Feinde, was sich manchmal als lächerlich erwies.