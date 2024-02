Rise of the Ronin kam laut Sony "niemals" nach Südkorea

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass das kommende Action-RPG Rise of the Ronin von Team Ninja nicht in Südkorea erscheinen wird. Niemand wusste wirklich, warum, und so begannen die Spekulationen, in alle möglichen wilden Gebiete zu zeigen.

Einige behaupteten, dass dies auf kontroverse Aussagen von Team Ninja zurückzuführen sei, aber Sony hat inzwischen klargestellt, dass es anscheinend der Plan war, dieses Spiel niemals in dem Gebiet zu veröffentlichen. "Rise of the Ronin für PlayStation 5 wurde nie offiziell für die Veröffentlichung in Korea angekündigt", sagte ein Sprecher.

Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, warum das Spiel nicht in dieses Gebiet kommt, aber Sony muss seine Gründe gehabt haben, als sie entschieden haben, wo das Spiel veröffentlicht werden sollte. Für den Rest von uns: Rise of the Ronin erscheint am 22. März für PS5.