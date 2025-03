Rise of the Ronin ist jetzt auf dem PC erhältlich, aber der Steam-Start hat einige Fans zu wünschen übrig gelassen

HQ

Ein Jahr nach seiner Veröffentlichung auf PS5 ist das erste Open-World-Action-RPG von Team Ninja auf dem PC gelandet, aber die ersten Reaktionen lassen vielleicht zu wünschen übrig. Obwohl das Spiel sicherlich seine positiven Seiten hat, wie wir in unserem PS5-Test festgestellt haben, haben PC-Spieler das Gefühl, dass Rise of the Ronin für ihre Plattform etwas unpoliert ist.

Derzeit, wie von GamesRadar entdeckt, liegt Rise of the Ronin bei einer gemischten Steam-Bewertung, wobei zum Zeitpunkt des Schreibens nur 46 % der Bewertungen positiv waren. Auf SteamDB hat sich das Spiel gut geschlagen, wenn es darum geht, Spieler anzuziehen, und einen Spitzenwert von mehr als 12.000 erreicht.

Damit gehört es sicherlich nicht zum Spitzenprozentsatz der PlayStation-Veröffentlichungen, die auf den PC kommen, aber es ist weit entfernt von den miserablen Zahlen, die wir in den letzten Jahren von einigen großen Titeln gesehen haben. Mit Berichten über Leistungsprobleme, selbst von denen, die eine 4090 tragen, besteht die Hoffnung, dass diese Probleme bald ausgebügelt werden können und die Leute anfangen können, das Spiel nach seinem Inhalt zu beurteilen, ohne durch Stottern behindert zu werden.