Rise of the Ronin Hands-On Preview: Wer braucht Assassin's Creed Red?

Wir sind nur noch ein paar Wochen von Team Ninjas und Koei Tecmos Action-RPG Rise of the Ronin entfernt. Die Handlung spielt im Japan des 19. Jahrhunderts (aber jeder benutzt immer noch Schwerter und Nahkampfwaffen, vor allem, weil die japanische Geschichte so seltsam ist), und wir erhalten in diesem spirituellen Nachfolger der Nioh-Spiele eine großartige, große Welt, Geschichte und ein Kampfsystem, das wir erkunden können.

Bevor wir jedoch die Dose mit den Würmern dieses neuen Open-World-Action-RPGs öffnen können, werden wir vor eine große Herausforderung gestellt. Erstellen eines Charakters. Ich persönlich liebe es, jeden Charakter, den ich erschaffe, so monströs wie möglich zu gestalten, da ich das Gefühl habe, dass dies der beste Weg ist, einen Charakterersteller an seine Grenzen zu bringen und gleichzeitig Zwischensequenzen lächerlich zu machen, wenn mein gruseliges Frankenstein-Monster ins Spiel kommt. Der Charakterersteller von Rise of the Ronin ist vollgepackt mit Details und ermöglicht es Ihnen, wirklich alles zu erstellen, was Sie wollen. Ich entschied mich für einen seltsamen alten Mann mit sehr spitzen Gesichtszügen und roten Strähnchen in seinen Haaren.

Sobald du mit deiner Kreation zufrieden bist, begibst du dich in ein Kampf-Tutorial. Rise of the Ronin hat eine Menge Waffen, vom kräftigen und langsamen Odachi bis hin zu den schnelleren Doppelschwertern. Bestimmte Klassen weisen auf bestimmte Waffen hin, aber bisher habe ich nur die Waffe mit den besten Werten genommen. Das Spiel bestraft dich nicht dafür, dass du etwas auswählst, das dir nicht empfohlen wird, was schön ist, da die Zufälligkeit der Beute dich sonst für eine Weile ohne geeignete Waffe zurücklassen könnte.

Jede Waffe bietet ihre eigene, einzigartige Kombo und du bekommst auch Spezialangriffe. Auf leichteren Schwierigkeitsgraden könntest du wahrscheinlich einfach immer und immer wieder offensive Fähigkeiten spammen, um den Sieg zu erringen, aber selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kannst du ziemlich leicht von einer Gruppe schwächerer Gegner oder einem einzelnen stärkeren Gegner geklatscht werden, wenn du nicht auf deine defensiven Fähigkeiten achtest. Du kannst ausweichen und blocken, aber was wahrscheinlich die meisten Vergleiche mit Sekiro: Shadows Die Twice (abgesehen vom Setting) ziehen wird, ist die Counterspark-Mechanik.

Mit dem Dreieck kannst du feindliche Angriffe parieren. Das Timing dauert eine Minute, und wie in Sekiro stoppt man gegnerische Angriffe nicht einfach mit einer erfolgreichen Parade. Wenn ein Feind auf eine Kombo aus ist, musst du deine Paraden perfekt timen, um ihn zu überraschen, was dazu führt, dass deine Angriffe mehr Schaden an der Gesundheit und dem Ki des Gegners verursachen, wobei letzteres im Wesentlichen als seine Ausdauer fungiert. Dieses Ki wird auch von dir verwendet, wenn du angreifst und parierst. Es regeneriert sich ziemlich schnell, aber wenn du ohne Ki erwischt wirst, wirst du bestraft.

Ich bin noch recht früh im Spiel und kann daher nicht mit Sicherheit sagen, wie wichtig die Konterfunken-Mechanik ist. Er scheint in der Lage zu sein, die meisten Angriffe zu parieren, aber da du auch eine Ausweich- und Blockoption hast, gibt es viele Möglichkeiten, Schaden zu vermeiden, während du daran arbeitest, dein Parier-Timing zu verbessern. Rise of the Ronin legt auch einen großen Fokus auf Stealth. Ähnlich wie in den neueren Assassin's Creed-Spielen töten Stealth-Schläge nicht jeden Feind, aber sie verursachen einen guten Teil des Schadens und verhindern, dass du umschwärmert, was leicht zu einer Niederlage führen kann.

Ein weiterer Anziehungspunkt für einen Vergleich mit dem aktuellen Assassin's Creeds ist die Art und Weise, wie die offene Welt strukturiert ist. Deine Karte ist in verschiedene Gebiete unterteilt, von denen jedes seine eigene Liste von Zielen hat, mit denen du zurechtkommen musst. Alles, von der Räumung von Siedlungen, die von Banditen übernommen wurden, bis hin zum Streicheln von Katzen kann dazu beitragen, deine Bindung zu einer Region aufzubauen. Das gibt dir natürlich eine Menge zu tun, sobald du die offene Welt betrittst, aber es kann auch als eine eher schwache Art und Weise angesehen werden, die Erkundung zu erzwingen, indem man Fragezeichen setzt, um den Spieler zum Erkunden zu bewegen, anstatt ihm eine Welt zu geben, in die es sich lohnt, einzutauchen. Es fühlt sich an wie ein Trend der jüngeren Vergangenheit, von dem viele gehofft hatten, sich mit Titeln wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Elden Ring zu entfernen.

Grafisch ist Rise of the Ronin sehr hübsch. In der Abenddämmerung, im Morgengrauen und den ganzen Tag über leuchtet es wirklich, und obwohl ich nicht so weit gehen würde zu sagen, dass die Grafik absolut atemberaubend ist, schafft sie eine schöne Kulisse für Ihre Abenteuer. Natürlich streifst du in Rise of the Ronin nicht nur ziellos im Japan des 19. Jahrhunderts umher. Ohne zu viel zu verraten, ist die Story soweit in Ordnung. Nichts so Besonderes, dass ich nicht daran denke, meinen Controller aus der Hand zu legen, aber es hält mich interessiert genug, vor allem, wenn ich den hässlichsten Mann der Welt als Protagonisten habe.

In der kurzen Zeit, die ich bisher mit Rise of the Ronin verbracht habe, bin ich insgesamt beeindruckt, aber nicht gerade umgehauen. Es ist ein Action-RPG, das sich von all den Schwergewichten des Genres inspirieren lässt, aber es scheint viel zu früh zu sein, um ein Urteil darüber zu fällen, wie es im Moment gegen sie abschneidet. Viele Bosse, Missionen und mehr warten auf mich, und ich kann es kaum erwarten, sie mit dem Monster, das ich erschaffen habe, zu besiegen.