Rise of the Ronin erscheint am 11. März auf Steam

Obwohl PlayStation 5-Spieler letztes Jahr mit Rise of the Ronin einen mehr als anständigen Samurai-Action-Titel bekamen, hatte das Spiel das Pech, im überfüllten Monat März 2024 und am selben Tag wie Princess Peach: Showtime! und vor allem Dragon's Dogma 2, das zu dieser Zeit die ganze RPG-Aufmerksamkeit auf sich zog.

Rise of the Ronin ist nicht in den Finanzergebnissen von Koei Tecmo erschienen, die heute veröffentlicht wurden, aber das liegt nicht daran, dass sie es vergessen haben, sondern daran, dass sie erwarten, es in Zukunft hinzuzufügen, wenn die neuen PC-Rekruten eintreffen. Der Publisher hat bestätigt, dass Rise of the Ronin am 11. März auf Steam erscheinen wird. Wer es auf der Plattform von Valve in die Hände bekommen möchte, kann es aktuell zum reduzierten Preis von 49,99 € vorbestellen.

Wir haben Rise of the Ronin geliebt, und obwohl wir in einige übermäßig recycelte Systeme aus anderen Spielen gefallen sind, hat das Gesamterlebnis wirklich gut funktioniert. In unserem Testbericht finden Sie alle Details.