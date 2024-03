Rise of the Ronin Entwickler enthüllen Einflüsse von Ghost of Tsushima

HQ

Team Ninjas Rise of the Ronin erscheint noch in dieser Woche und markiert einen großen Schritt nach vorne für das Studio. Es führt uns nach Japan im 19. Jahrhundert, wo die Spannungen hoch sind, da sich das Land nicht mehr vom Rest der Welt isolieren kann und die Menschen dem Shogunat die Macht entreißen wollen.

In einem kürzlichen Interview mit Automaton wurde Entwickler, Produzent und Regisseur Fumihiko Yasuda, gefragt, ob es Ähnlichkeiten zwischen Rise of the Ronin und Ghost of Tsushima gebe. "Rise of the Ronin ist unser erstes Open-World-Spiel, und Ghost of Tsushima war eines der Spiele, die wir als Referenz verwendet haben, und ich persönlich habe es genossen", sagte er.

"Ich fühlte mich von der Tatsache inspiriert, dass ein Spiel, das in Japan spielt, von den Entwicklern so umfassend recherchiert wurde und auch für Aspekte wie das Kampfsystem hoch gelobt wurde. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum wir damals kein Spiel wie Ghost of Tsushima veröffentlichen konnten. Ghost of Tsushima diente als gute Ermutigung für die Erschaffung von Rise of the Ronin."

Es macht Sinn, dass die beiden einige Ähnlichkeiten haben. In unserer Vorschau haben wir Rise of the Ronin auch mit mehreren anderen Spielen und Franchises verglichen, da es viele Teile aus beliebten Titeln zu nehmen scheint, um ein völlig neues Erlebnis zu schaffen.