Rise of the Ronin Die Verkäufe übertreffen die von Nioh

HQ

Der 22. März, wahrscheinlich einer der wichtigsten Tage des Jahres, wenn es um Spieleveröffentlichungen geht, aber trotz der Bemühungen von Rise of the Ronin schien es, als hätte Dragon's Dogma 2 das ganze Rampenlicht gestohlen.

In einer neuen Präsentation von Publisher Koei Tecmo scheint es jedoch, dass das neueste Action-RPG von Team Ninja besser abgeschnitten hat als erwartet. Es gab Ideen, dass sich das Spiel nicht gut verkauft hat, aber anscheinend läuft es sogar besser als die Nioh-Spiele, obwohl es ein PS5-Exklusivtitel ist.

Koei Tecmo betrachtet Berichten zufolge Rise of the Ronin als oberste Priorität und hat immer noch die Hoffnung, das Verkaufsziel von 5 Millionen Einheiten zu erreichen. Wenn Sie also ein Fan von Rise of the Ronin sind, können Sie sich beruhigt zurücklehnen, da Sie wissen, dass es kein Flop zu sein scheint.