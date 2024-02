Rise of the Ronin bestätigt Koop, Schwierigkeitsmodi und mehr

HQ

Rise of the Ronin erscheint in knapp einem Monat, und Sony hat uns vor der Veröffentlichung einige weitere Details zu diesem PS5-Exklusivtitel gegeben. Dank einer aktualisierten Shop-Seite für Rise of the Ronin haben wir einige neue Details darüber, was wir von Team Ninjas neuem Soulslike erwarten können.

Die Schwierigkeitsmodi geben Spielern mit unterschiedlichen Fähigkeiten die Möglichkeit, alles zu sehen, was Rise of the Ronin zu bieten hat. Dawn fungiert als einfacher Modus des Spiels und gibt dir mehr Gesundheit durch Medizin und weniger Ki, das durch Angriffe verloren geht. Die Dämmerung ist der normale Schwierigkeitsgrad des Spiels und die Dämmerung wird dich wirklich vor eine Herausforderung stellen.

Es wird auch einen 4-Spieler-Koop-Modus geben, und du kannst deinen eigenen Charakter erstellen, damit er sich von der Masse abhebt. Mit einer großen offenen Welt, die es zu erkunden gilt, und jeder Menge Waffen, die es auszuprobieren gilt, können wir es kaum erwarten, uns in Rise of the Ronin zu stürzen, wenn es am 22. März erscheint.