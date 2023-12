Rise of the Ronin bekommt März-Starttermin in neuem Trailer

HQ

Wo Long: Fallen Dynasty mag in diesem Jahr von vielen vergessen worden sein, aber es besteht kein Zweifel, dass Team Ninja weiß, wie man lustige Spiele in einem unglaublichen Tempo entwickelt. Auch die Entwickler werden den Fuß nicht so schnell vom Gaspedal nehmen.

Wir haben einen neuen Trailer für Rise of the Ronin erhalten, und er zeigt nicht nur mehr von den eindrucksvollen und filmischen Kämpfen des Spiels, die Welt, die offener zu sein scheint als die vorherigen Spiele von Team Ninja und ein paar andere vielversprechende Dinge. Es bestätigt auch, dass Rise of the Ronin am 22. März 2024 exklusiv für PS5 erscheinen wird, was bedeutet, dass es gegen Dragon's Dogma 2 antreten wird.

Welches der beiden scheint Ihnen am interessantesten zu sein?