Während des Sony-Streams am Mittwochabend bekamen wir einen saftigen neuen Trailer zu Rise of the Ronin zu sehen, der uns das Leben als Ronin im Japan des 19. Jahrhunderts zeigte. Das Spiel wird am 22. März veröffentlicht und wird von Team Ninja entwickelt.

Es kann als eine Mischung aus Nioh und Ghost of Tsushima beschrieben werden, hat aber natürlich auch eine Menge einzigartiger Dinge zu bieten. Unten könnt ihr euch den Trailer ansehen, der etwas mehr Gameplay und Story zeigt.