Rise of the Blood God verschont World of Warcraft: Classic diesmal vor Pandemie

Blizzard erweitert World of Warcraft: Classic in der gleichen Reihenfolge, wie beim ersten Anlauf zu Beginn des Jahrtausends. Das aktuelle Update Rise of the Blood God ist als der Patch in die Geschichte eingegangen, der in World of Warcraft versehentlich eine Seuche auslöste. Damals hat einer der Bosse im Raid von Zul'Gurub den Spielern eine Krankheit angeheftet, die von einem zum anderen sprang und auch nach Verlassen der Instanz bestehen blieb. Als die Spieler die Dschungel des Schlingendorntals verließen, verbreitete sich der Debuff auf den Servern, wodurch sich selbst nicht-kontrollierbare Charaktere infizierten.

Das verursachte Chaos in World of Warcraft und diente sogar als wissenschaftliche Studie, um die Auswirkungen von Pandemien auf MMORPG-Umgebungen zu testen. Natürlich wurde es irgendwann behoben und die neue Version von WoW: Classic wird dieses Problem nicht haben. Trotzdem ist es merkwürdig, dass dieses Update ausgerechnet jetzt veröffentlicht wird, wo die Welt von COVID-19 betroffen ist...