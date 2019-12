Rise of Skywalker bestimmt Update-Inhalte von Star Wars Battlefront II

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers startet ab dem 19. Dezember in den Kinos, doch schon heute bringt das nächste kostenlose Update für Star Wars Battlefront II Inhalte aus dem Film in das Spiel von 2017. Pünktlich zum Kinostart steht eine brandneue Koop-Karte (der Dschungelplanet wird allerdings erst zum Wochenende hin freigeschalten) bereit, gleichzeitig wandern die Drehorte der Sequel-Epochen Takodana, Jakku und die Starkiller-Basis mit verschiedenen Angriffs- und Verteidigungsszenarien in die Rotation.

Vier zusätzliche Einheiten gelangen zum Spiel hinzu, darunter die Sith-Soldat der Ersten Ordnung, der durch eine rote Rüstung geschützt wird. Der Jet-Trooper der Ersten Ordnung soll vor allem in Luftgefechten glänzen und der Widerstand freut sich über zwei neue außerirdische Spezies, die wohl im nächsten Film zu sehen sind. Zu den Helden gehören Finn, Rey und Kylo Ren, die alle von Der Aufstieg Skywalkers inspiriert sind und für Besitzer der Celebration Edition (kostet 40 Euro und bietet neben dem Hauptspiel große Mengen verschiedener Anpassungsgegenstände). vorgesehen sind. Alternativ lassen sich die Inhalte auch für Credits oder Premium-Kristalle erwerben.

Im Januar wird es weitere Inhalte für Star Wars Battlefront II geben, darunter zwei neue Großschiffe - der Sternenzerstörer der Wiederauferstehungsklasse und der MC85 des Widerstands. Diese Raumschiffe werden in den Raumkämpfen über dem neuen Planeten und über Jakku ausgetragen werden und sollen wohl auch in der Offline-Sofortaktion zu sehen sein. BB-8 schließt sich dem Widerstand als Heldencharakter an, während BB-9E (die dunkle Variante) die Erste Ordnung unterstützt. Im Februar und März soll es weitere Inhalte geben, doch bislang kennen wir keine genauen Details.