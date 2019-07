Rise and Fall und Gathering Storm kommen noch 2019 zu Civ 6 auf Nintendo Switch

Civilization VI ist letztes Jahr für die Nintendo Switch erschienen und konnte einer neuen Spielerschaft das rundenbasierte Strategiespiel schmackhaft machen. Einer unserer Kritikpunkte waren die fehlenden Add-Ons, die das Hauptspiel auf dem PC bereits so schön bereichern - die fehlen der etwas nackten Hybridversion bis heute. Ein Fan hat die Entwickler kürzlich darauf angesprochen und eine vielversprechende Antwort erhalten.

"Unser Ziel ist es, dieses Jahr sowohl die Rise&Fall- als auch die Gathering-Storm-Erweiterungen für Nintendo Switch bereitzustellen."

Gathering Storm wurde Anfang dieses Jahres veröffentlicht und fügt gewaltige Wettereffekte und Klimaschäden in das Spiel ein. Vorher haben wir mit Rise and Fall viele neue Mechaniken entdeckt, die den dramatischen Auf- und Abstieg von Zivilisationen emuliert haben. Mehr Infos zur Switch-Version von Civilization VI findet ihr in unserer Kritik.

