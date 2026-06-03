Riquelme wird heute Abend einen "spannenden" neuen Spieler für Real Madrid bekannt geben, falls er zum Präsidenten gewählt wird

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Die Wahlen zu Real Madrid finden an diesem Sonntag, den 7. Juni, statt, aber der Klub arbeitet bereits an den Neuzugängen für den Sommer, in der Annahme, dass Florentino Pérez die Wahl gegen den Neuzugang Enrique Riquelme gewinnt, wobei mindestens drei Namen in den Tagen nach Pérez' Wahlsieg bekannt gegeben werden können: Verteidiger Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries sowie Trainer José Mourinho.

Riquelme führt jedoch eine laute Kampagne, und nachdem er eine Reihe von Maßnahmen angekündigt hat, die für den durchschnittlichen Fan kaum von Bedeutung sein werden (der Bau einer "Mitgliederstadt", 50 % Rabatt auf die Mitglieder-Cuota, bis sie wieder Champions League gewinnen), spricht er nun direkt mit den "Madridistas" und kündigt Schlüsselfiguren für seine Sportpläne an, wie die Vereinslegende Raúl González Blanco, der den Verein im vergangenen Jahr nach Jahren als Jugend- und Reservetrainer verließ und von Riquelme als Sportdirektor zurückgeholt wurde.

Doch Riquelme zielt größer und sagte, dass er am Mittwoch den Namen eines Spielers bekannt geben wird, "der für Real Madrid spannend sein wird". Außerdem soll Riquelme es angeblich während einer Prime-Time-TV-Show in Spanien am Mittwochabend, El Hormiguero, ankündigen, mit Gerüchten, dass er Rodri oder Erling Haaland sein könnte, beide aus Manchester City. Und als Trainer erwartet Riquelme laut Gerüchten statt Mourinho, Mikel Arteta von Arsenal zu holen.

Zu versprechen, Spieler wie Rodri oder Haaland zu verpflichten, falls man zum Präsidenten gewählt wird, ist ein mutiger Schritt, aber die Vorwürfe sagen, dass es nicht ausreichen wird, um Florentino Pérez zu verweisen, der den Verein seit 2000 leitet, außer für drei Jahre zwischen 2006 und 2009.