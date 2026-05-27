Riquelme verspricht 50 % Rabatt auf die Real-Madrid-Mitgliedschaft, bis sie wieder die Champions League gewinnen

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Enrique Riquelme, Kandidat für das Präsidentenamt von Real Madrid, hat am Mittwoch sein Wahlprogramm angekündigt, um gegen Florentino Pérez anzutreten, der seit 2000 Präsident ist (mit Ausnahme einer kurzen Zwischenzeit zwischen 2006 und 2009, als er nach schlechten sportlichen Ergebnissen zurücktrat). Seit 2009 hat er jede Wahl automatisch gewonnen, da es keine weiteren Kandidaten gab, sodass dies die ersten Wahlen sind, seit Ramón Calderón Juan Palacios 2009 besiegt hat.

Riquelme, ein 37-jähriger Geschäftsmann und Eigentümer des erneuerbaren Energieunternehmens Cox Energy Group, legt großen Wert auf die Mitglieder, während Gerüchte kursieren, dass Pérez daran arbeitet, einen Teil des Clubs an private Investoren zu verkaufen. Seit seiner Gründung vor 124 Jahren gehört es stets den Mitgliedern.

Riquelme stützt sein Wahlprogramm auf Vorteile für Mitglieder, darunter die Eröffnung von 10.000 neuen Tickets, die Verkürzung der Warteliste und die Einführung einer speziellen Quote für Familienmitglieder, die noch keine Mitglieder sind, aber dennoch an den Spielen teilnehmen möchten. Er plant sogar, einen 'Member Advocate' zu schaffen, eine unabhängige Figur, die vom Club getrennt ist.

Bemerkenswert ist, dass er zudem verspricht, die Quote um 50 % zu senken, bis das Team erneut die Champions League gewinnt. "Das sind Probleme, die Madridistas wahrscheinlich nicht interessieren werden, aber die Mitglieder werden sich darum kümmern", sagte Riquelme auf seiner Pressekonferenz, wobei er auch die Fanclubs ('peñas') betrachtete, die die Schaffung eines neuen Tages für die Fanclubs versprachen.

Seine greifbarsten Versprechen waren der Bau einer eigenen Arena für Real Madrid Basketball, die Erweiterung des Stadions Alfredo di Estéfano zur Förderung der Frauenmannschaft und sogar eine "Members City", eine Erweiterung des Trainingskomplexes der Sportstadt Valdebebas mit der Gründung eines Mitgliederclubs, eines Hotels und eines Schwimmzentrums. Padelplätze, Fußballplätze...

Die Wahlen zur Präsidentschaft von Real Madrid finden am 7. Juni statt.