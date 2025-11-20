Ripley's hat die berüchtigte goldene Toilette gekauft, die aus dem Blenheim Palace gestohlen wurde

HQ

Die Saga der ikonischen goldenen Toilette aus Blenheim Palace geht weiter. Nachdem es vor Jahren aus dem Herrenhaus gestohlen wurde, wurde das massive 18-karätige goldene Badezimmergerät, das mit 15 Stinch 13 Pfund mehr wiegt als der Durchschnittsperson, versteigert und von einem unbekannten Käufer eine gewaltige Summe von 9,3 Millionen Pfund einbrachte.

Jetzt wissen wir endlich, wer diese Toilette erworben hat, denn der Amerikaner Ripley's hat auf Instagram bestätigt, dass sie das goldene Moor gekauft haben. In einem Beitrag erklären sie: "An diesem Welt-Toilettentag sind wir voller Aufregung! Ripley's, glaub es oder nicht! hat eine Toilette aus massivem Gold für 12,1 Millionen Dollar gekauft!"

Was Ripley's mit der Toilette vorhat, gehen sie auch darauf ein, indem sie anmerken: "Ripley's plant, die Skulptur in all ihrer Pracht zu präsentieren und den Gästen die Möglichkeit zu geben, der aufwendigsten Toilettenausstattung der Welt ganz nah zu kommen. Ob Gäste jemals den ultimativen goldenen Sitz auf dieser voll funktionsfähigen Toilette einnehmen dürfen? Das Team erkundet Möglichkeiten. Aber eine solche Gelegenheit erfordert ernsthafte Planung und jemanden, der mutig genug ist, sicherzustellen, dass alles in die richtige Richtung fließt."

