Riot teilt die Details zu den Änderungen des ERL-Formats für 2025 aus

Riot Games hat enthüllt, wie sich die EMEA Regional Leagues (ERLs) in der Saison 2025 ändern werden. Uns wurde gesagt, dass die zweite Liga der kompetitiven League of Legends in der Region, direkt unter der LEC, jetzt ein Drei-Split-Format verwenden wird und dass es sogar drei Masters Events geben wird.

Die ERL wird nun wie die LEC drei Splits haben, die Winter, Spring und Summer umfassen. Jeder Split wird ein Saisonfinale haben, das sich an die Bedürfnisse der lokalen Basis anpasst, die es umgibt, als Teil einer Initiative, um bessere Wege in die EMEA Masters Action zu schaffen. Riot fügt ausdrücklich hinzu: "Jede Liga wird eine größere Flexibilität haben, um Split-Formate zu entwerfen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Gemeinschaften zugeschnitten sind. Erwarten Sie also im nächsten Jahr eine Vielzahl von Formaten in den ERLs!"

Gemäß der Masters -Aktion wird sich dies auch um drei Events im Laufe der Saison drehen. Wir wissen noch nichts Genaueres über das Format, aber uns wird gesagt, dass wir "für jede Veranstaltung einzigartige Variationen in Länge und Struktur erwarten sollen – jede mit ihrem eigenen Rhythmus".

Andernfalls werden die ERLs für die Saison 2025 ein Fearless Draft verwenden, etwas, mit dem auch die LEC herumspielen wird.

Was den Spielplan betrifft, so hat Riot einen Gesamtplan für die Saison erstellt, der eine Winter Split zwischen dem 13. Januar und dem 9. März, eine Spring Split vom 24. März bis zum 30. Mai, eine Masters Winter vom 17. bis 23. März und schließlich eine Masters Spring vom 3. bis 21. Juni verspricht.

Wir werden Zweifel haben, wenn wir später mehr über die Summer Split und Masters hören.