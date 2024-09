Riot kündigt Valorant OFF//SEASON Kalender an

HQ

Jetzt, da die Saison 2024 des Valorant Champions Tour in den Büchern steht, fragst du dich vielleicht, was als nächstes kommt und was in der kompetitiven Valorant -Welt auf dich zukommt. Riot Games hat einen Zeitplan für die OFF//SEASON geteilt und gezeigt, dass viele Events auf dem Tisch liegen.

Zusätzlich zu dem Ascension -Turnier, das bis zum 23. September läuft, können wir die Challengers -Szene bis weit in den Dezember hinein verfolgen, während die OFF//SEASON-Events selbst zwischen dem 25. September und dem 12. Januar laufen.

Obwohl Riot noch kein Datum für den Start der VCT-Saison 2025 bekannt gegeben hat, können wir davon ausgehen, dass die VCT-Action bald nach dem Ende der OFF//SEASON Mitte Januar zunehmen wird, also streichen Sie sich in diesem Zusammenhang vielleicht den späten Januar in Ihrem Kalender ein.