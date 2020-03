Riot Games zeigt uns ihre neue Valorant-Heilerin Sage

Riot Games enthüllte kürzlich eine neue Heldenfigur in Valorant, ihrem kommenden Helden-Shooter (unsere ersten Eindrücke könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen). Die neue Spielfigur ist die chinesische Agentin Sage, ein Charakter mit primären Heilfähigkeiten. Laut der offiziellen Pressemitteilung kann sie "überall für die Sicherheit von sich selbst und ihrem Team" sorgen, außerdem ist es ihr erlaubt, getötete Teammitglieder wiederzubeleben.

Sage hat die Fähigkeit eine solide Wand zu errichten und damit feindliche Attacken abwehren, was ihrem Team eine kleine Verschnaufpause verschaffen sollte. Ihre letzte Fähigkeit ist das Erschaffen eines Verlangsamungsfeldes, das alle darin enthaltenen Spieler träge macht und verlangsamt. Klingt mächtig, gleichzeitig wissen wir jedoch auch, dass spielerisches Geschick die Fähigkeiten der Spielfiguren in Valorant stets auskontern sollen. Also mal schauen, wie groß ihr Einfluss auf den Match-Verlauf letztlich ist.